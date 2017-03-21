Кэхилл: тот, кто придёт после Терри, никогда не добьётся того же, что и он

Защитник «Челси» Гари Кэхилл, который большую часть сезона провёл с капитанской повязкой лондонской команды на руке, поделился мнением о действующем капитане синих 36-летнем Джоне Терри.
«Я никогда не буду пытаться заменить Терри. То, что я стал капитаном из-за его отсутствия, является привилегией для меня. Джон находится на вершине, и тот, кто придёт после Терри, никогда не добьётся того же, что и он.
С того времени, как я надел повязку, в моей игре ничего не поменялось. Джон знает, что я сам могу справиться с этой ответственностью, у нас с ним отличные отношения. Впрочем, я продолжаю учиться и в 31 год», — цитирует Кэхилла Goal.