Панченко: конечно, хочу поехать на Кубок конфедераций в составе сборной России

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о прошедшем матче со «Спартаком-2» (1:1) в ФНЛ, а также поделился мнением о том, что не был вызван в сборную России на мартовские товарищеские матчи.
«Потрясающие эмоции! Не думал, что будет так много болельщиков. Такие встречи — это очень хорошо. Это в первую очередь говорит о том, что за «Динамо» многие болеют. Мы играем для наших фанатов, поэтому в следующей игре и во всех других матчах будем стараться по максимуму.
Такой клуб, как «Динамо», без болельщиков нигде не останется, в том числе и на матче с «Тосно». На наших матчах всегда много болельщиков, иногда даже больше, чем местных. Впереди матч, где встретятся первое и второе места ФНЛ, ажиотаж большой. С поддержкой болельщиков мы будем добиваться положительного результата. Что касается предыдущих матчей с «Тосно», то мы контролировали игру и дома, я считаю, вообще незаслуженно проиграли.
Матч со «Спартаком-2» был похож по накалу на матчи против основной команды. Было много борьбы. Жаль, что мы не смогли взять три очка. Но ничего страшного, теперь есть над чем работать.
Каждая игра показательна, насколько «Динамо» готово к выходу в Премьер-Лигу, что для нас является основной целью. Но по этим играм не надо судить, судить будем по итогу.
Любой спортсмен ставит перед собой цель попасть в сборную. И, конечно, я хочу поехать на Кубок конфедераций. Сейчас я не поехал в сборную и полностью сосредоточен на работе в «Динамо». Сложно, когда выдёргивают из тренировочного процесса, но я продолжал следить за командой. А сборная — это честь нашей страны, поэтому когда выходишь в майке национальной команды, то отдаёшься игре полностью», — рассказал Панченко корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.
Вместе с одноклубником Александром Зотовым он принял участие в автограф-сессии для фанатов бело-голубых. У болельщиков была возможность сфотографироваться с футболистами, взять у них автографы, а также приобрести товары с символикой «Динамо». Во время автограф-сессии для покупателей в магазине действовала скидка 20%. Каждый, кто купил товаров более чем на 1000 рублей, получил возможность участвовать в розыгрыше игровых футболок Панченко и Зотова с автографами. Акция прошла с аншлагом.