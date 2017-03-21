Фергюсон: жалею, что не включил Пак Чжи Суна в заявку на финальный матч ЛЧ

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон признался, что сожалеет о решении не включать в заявку на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2007/08 с «Челси» (1:1, 6:5 по пенальти) полузащитника Пак Чжи Суна.
«У нас тогда была хорошая группа игроков, настоящих бойцов, профессионалов и мастеров. Вспоминая финальный матч Лиги чемпионов 2008 года с „Челси“, я, пожалуй, до сих пор переживаю из-за того, что не включил в заявку Пак Чжи Суна. Он играл очень важную роль, и всегда неприятно, когда такие ребята лишаются даже шанса выйти на поле в финале. Через два года я так поступил с Бербатовым, и он на меня обиделся. Он этого не заслуживал. Ни один игрок не заслуживает того, чтобы сидеть на трибуне во время финала. Именно поэтому мы стараемся продавить идею о возможности включения на финал 11 запасных», — приводит слова Фергюсона The Independent.