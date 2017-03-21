«Было весело, дети в восторге!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной.
В понедельник, 20 марта, сборная России в Краснодаре начала подготовку к товарищеским матчам против команд Кот-д'Ивуара (24 марта, Краснодар, 19:00 мск) и Бельгии (28 марта, Сочи, 19:00 мск).
Ал. Миранчук и Газинский посетили академию «Краснодара»
Фото: twitter.com/TeamRussia
Ал. Миранчук и Газинский посетили академию «Краснодара»
Фото: twitter.com/TeamRussia
Ал. Миранчук и Газинский посетили академию «Краснодара»
Фото: twitter.com/TeamRussia