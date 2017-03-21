Стоунс: на мой взгляд, Гвардиола — лучший тренер в мире

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс рассказал о работе под руководством главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.
«На мой взгляд, Гвардиола — лучший тренер в мире, и именно поэтому я решил перейти в его команду. Я стараюсь учиться у него каждый день и после плохих, и после хороших матчей.
Пеп разговаривает с игроками на общих встречах или наедине, когда хочет поговорить лично. Он никогда не перегружает игроков большим количеством информации — это очень хорошее качество», — цитирует Стоунса Daily Mail.