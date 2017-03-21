Ширер очертил круг игроков, которые могут побить его рекорд по голам в АПЛ

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о том, кто из футболистов способен превзойти его рекорд по количеству голов в Премьер-лиге. В активе экс-форварда «Ньюкасл Юнайтед», «Саутгемптона» и «Блэкберн Роверс» 260 мячей, забитых в чемпионате Англии. Его ближайший преследователь — Уэйн Руни из «Манчестер Юнайтед» (194 гола).
«Думал, что Руни сможет превзойти мой рекорд или хотя бы приблизиться к нему вплотную, но похоже, что этого не случится, поскольку он перестал играть роль ударного нападающего в „Юнайтед“. Кейн здорово начал карьеру в Премьер-лиге. Если ему удастся избежать травм и он не уедет в другую страну, то вполне может меня догнать. Агуэро также играет в команде, которая любит атаковать. Но, думаю, тот же вопрос относится и к нему. Останется ли он в Премьер-лиге до конца карьеры?» — приводит слова Ширера Joe.
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн к этому моменту забил 56 мячей в АПЛ, а форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро — 112.