Глушаков, Акинфеев и Смолов озвучили названия станций в столичных аэроэкспрессах

Игроки сборной России Денис Глушаков, Игорь Акинфеев и Фёдор Смолов приняли участие в мероприятии, посвящённому Кубку конфедераций 2017 года. Они озвучили названия станций в столичных аэроэкспрессах.
Скоро именно голоса футболистов сборной России будут слышны пассажирам, которые на этом виде транспорта во время Кубка конфедераций предпочтут добираться до аэропортов и обратно, сообщается на официальном сайте РФС.
Кубок конфедераций впервые пройдёт в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани за год до старта чемпионата мира—2018 в России.