Как сообщается на официальном сайте ФИФА, оба игрока посетили детскую больницу в Окленде, а также встретились с главным тренером сборной Новой Зеландии Энтони Хадсоном и одним из самых молодых футболистов национальной команды Клейтоном Льюисом.
По результатам жеребьёвки Кубка конфедераций Новая Зеландия попала в группу A вместе с Мексикой, Португалией и Россией. Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
Жилберто Силва с трофеем Кубка конфедераций посетил Новую Зеландию
Фото: официальный сайт ФИФА