Д. Джеймс: почему бы Харту не попробовать себя в «Ювентусе»?

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс посоветовал голкиперу «Манчестер Сити» Джо Харту, выступающему на правах аренды за «Торино», перейти в «Ювентус».
«На месте Харта я бы стремился перейти в „Ювентус“. Сейчас в Премьер-лиге хватает очень хороших вратарей, и ему будет сложно вернуться сюда. Если взглянуть на состав сборной Англии, то он — единственный футболист, играющий за рубежом. В „Торино“ было бы непросто любому игроку, а у Джо всё хорошо. Он показывает, что готов выступать в другой стране. Почему бы ему не попробовать себя в более статусном клубе?» — приводит слова Джеймса talkSPORT.