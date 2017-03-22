Игбун: в России отличная погода, но почему-то мало кто говорит по-английски

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун рассказал, что его удивило в России и не жалеет ли он о переезде в новую страну.
«Ничего не знал об «Уфе» до поступившего от неё предложения. Мне всё понравилось, и я решил принять его. Хорошо сработал мой агент Хорен Калашян, и трансфер состоялся быстро. Ни о чём не жалею: мы очень много боролись в прошлом году и в этом видим плоды наших стараний, идя к своей цели шаг за шагом.
Еда, погода — с этим в России всё отлично. Мне вообще очень нравится Уфа, хороший город. Только вот у вас мало кто говорит по-английски — это действительно странно. Я совсем немного говорю по-русски. «Хорош, давай, спокойно, чуть-чуть, нормально» — вот эти пять слов знаю.
Посмотрим, что будет летом, но пока я сосредоточен на своей игре в «Уфе» и на наших результатах. Слышал, что какие-то российские клубы интересовались мной, но я слухам не верю», — сказал Игбун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Полную версию интервью с Сильвестром Игбуном читайте в скором времени на «Чемпионате».