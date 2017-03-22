Фердинанд: после смерти жены много пил по ночам

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал, как пережил смерть супруги Ребекки Эллисон в 2015 году.
«В первые месяцы я много пил по ночам, мне было очень тяжело пережить эту трагедию. Ребекка была для меня всем. Она не просто была любящей женой, но и заботливым человеком. Именно она решала любой семейный вопрос, а я даже не знал, как вызвать врача. Если мы собирались в отпуск, мне лишь нужно было собрать свою сумку, а всё остальное делала она. Когда её не стало, я остался один с маленькими детьми и не понимал, что мне надо делать. Ребекка даже по-особенному расставляла их кроватки, а я смотрел и думал, что так и должно быть. Мне пришлось учиться быть родителем. Когда Ребекка была с нами, всё было легко: я просыпаюсь, завтракаю и иду на тренировку, оставляя их дома. А тут появляется один вопрос за другим: где детская обувь, одежда, сумки? Самым сложным было помочь детям свыкнуться с тем, что у них больше нет матери», — сказал Фердинанд в интервью BBC.