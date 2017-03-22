Семак: везение «Уфы» тоже нужно заслужить

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак считает, что успехи его команды нельзя объяснить одной лишь удачей. Команда из Башкортостана на данный момент занимает 5-е место в таблице РФПЛ. Кроме того, «Уфа» пробилась в полуфинал Кубка России, где сыграет с «Локомотивом».
«Мы идём своим путём. Анализируем каждый матч, разбираем всё по косточкам. А везение — его тоже нужно заслужить. Трудом в том числе. Мы прекрасно понимаем все сложности. „Уфа“ — не топ-клуб. И настроений — мол, мы изначально сильнее кого-то — у нас нет. Но чтобы быть не слабее остальных, нужно делать определённые вещи. Вот этим и занимаемся. А результат есть плод труда всей команды.
Кубковые матчи воспринимаются немного по-другому, нежели встречи чемпионата. Естественно, приятно, что прошли дальше. Но не более того. Есть победа в конкретной игре, а есть результат в целом. Поэтому сверх меры выходу в полуфинал не радовались. Впереди следующий раунд, будем готовиться. Есть шанс забраться ещё выше, хотя мы и играем с очень сильным соперником — „Локомотивом“. Ему тоже терять нечего», — приводит слова Семака «Спорт-экспресс».