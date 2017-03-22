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Чех не поможет «Арсеналу» в матче с «Манчестер Сити»

22 марта 2017, среда. 02:46. Футбол
Голкипер «Арсенала» Петр Чех не поможет команде в матче 30-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph. В матче 29-го тура с «Вест Бромвич Альбион» (1:3) 34-летний голкипер получил травму голеностопа. Точные сроки восстановления Чеха станут известны позже, однако, по предварительной информации, во встрече с «горожанами» вратарь точно не примет участия.

В нынешнем сезоне Чех провёл 27 матчей в чемпионате Англии и пропустил в них 32 мяча.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится 2 апреля в Лондоне, начало — в 18:00 мск.
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Манчестер Сити Петр Чех
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