Чех не поможет «Арсеналу» в матче с «Манчестер Сити»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех не поможет команде в матче 30-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph. В матче 29-го тура с «Вест Бромвич Альбион» (1:3) 34-летний голкипер получил травму голеностопа. Точные сроки восстановления Чеха станут известны позже, однако, по предварительной информации, во встрече с «горожанами» вратарь точно не примет участия.
В нынешнем сезоне Чех провёл 27 матчей в чемпионате Англии и пропустил в них 32 мяча.
Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится 2 апреля в Лондоне, начало — в 18:00 мск.