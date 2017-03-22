«Барселона» намерена вернуть Тьяго Алькантару

Каталонская «Барселона» попытается вернуть в команду своего воспитанника полузащитника Тьяго Алькантару, который сейчас выступает за «Баварию», сообщает Tuttomercatoweb. По данным источника, сине-гранатовые уже связывались с руководством мюнхенцев по поводу возможного трансфера.
Отметим, что сам Алькантара не против остаться в «Баварии» и продлить контракт, который истекает в 2019 году.
В нынешнем сезоне Алькантара провёл 21 матч в чемпионате Германии, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.