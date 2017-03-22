«Шальке-04» не планирует продлевать контракт с Хунтеларом

Руководство и тренерский штаб «Шальке-04» не намерены продлевать контракт с нападающим Клас-Яном Хунтеларом, сообщает Bild.
В гельзенкирхенском клубе считают, что голландский футболист уже не показывает игру соответствующего уровня, и по окончании сезона планируют расстаться с ним.
Недавно сам Хунтелар говорил, что надеется на продление соглашения и намерен доказать, что является лучшим форвардом немецкого клуба.
По итогам 25 туров чемпионата Германии Хунтелар принял участие в 9 матчах, выйдя на поле в основном составе в 5 из них. Игрок стал автором 1 гола.
Действующий контракт голландца с «Шальке-04» рассчитан до лета 2017 года. В соглашении есть пункт о том, что оно автоматически продлится на год, если игрок примет участие в половине матчей сезона. Однако Хунтелар долгое время был травмирован.