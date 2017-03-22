Бускетс: слова Серхио Рамоса? Пусть говорят, что хотят

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал язвительные слова своего коллеги из мадридского «Реала» Серхио Рамоса, касающиеся победы каталонской команды над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре сине-гранатовые проиграли на выезде со счётом 0:4, а во второй одержали победу со счётом 6:1 и вышли в четвертьфинал. Судейство в этой игре вызвало большую полемику, и многие уверены, что испанский гранд завоевал путёвку в следующий раунд лишь с помощью арбитра. Рамос после этого сказал, что «Барселона» одержала во всех смыслах историческую победу.
«Слова Рамоса? Любое мнение имеет право на жизнь, но прежде всего должно быть уважение к другим. Иногда из-за многих вещей переходят через грань. Это может быть обусловлено нежеланием видеть успехи вечного соперника. Но пусть говорят, что хотят. Я сам не намерен ввязываться в эту войну. Иногда бывает, что думаешь одно, а говоришь другое. Всё это проходит, и точка», — цитирует Бускетса Marca.