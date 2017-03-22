«Атлетико» нацелился на полузащитника «Реала» Маркоса Льоренте

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в услугах полузащитника «Реала» Маркоса Льоренте, сообщает Marca.
Аргентинский специалист уверен, что футболист, выступающий в настоящее время на правах аренды в «Алавесе», сможет быть полезен его команде. «Атлетико» уже начал прорабатывать варианты приобретения этого игрока. Сам Льоренте недавно говорил, что хотел бы со следующего сезона выступать за «Реал», однако отмечал, что сделать это будет очень сложно.
По итогам 28 туров Примеры Льоренте принял участие в 24 матчах, отметившись 2 голевыми передачами.