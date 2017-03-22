Тухель: Пищек – такой пример для подражания, какого только можно пожелать

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель не поскупился на похвалу в адрес защитника своей команды Лукаша Пищека. Наставник дортмундцев отметил, что польский футболист является образцом для подражания.
«Это добросовестный до мозга костей игрок. Пищек – такой пример для подражания, какого только можно пожелать. Он воплощает собой всё, что должно характеризовать «Боруссию». Я очень рад за него», — приводит слова Тухеля интернет-портал Goal.
По итогам 25 туров чемпионата Германии Пищек принял участие в 19 матчах, отметившись 5 голами и 1 результативной передачей.