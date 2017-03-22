В «Айнтрахте» надеются, что Вальехо после сезона не вернётся в «Реал»

Руководство и тренерский штаб «Айнтрахта» продолжают надеяться на то, что 20-летний защитник Хесус Вальехо будет защищать цвета их клуба и в следующем сезоне. Трансферный лист Вальехо принадлежит мадридскому «Реалу», и в немецком клубе он играет на правах аренды.
«Вальехо пошло бы на пользу выступление в «Айнтрахте» в течение ещё одного сезона», — сказал в связи с этим спортивный директор «Айнтрахта» Бруно Хюбнер в интервью немецкому телевидению.
По итогам 25 туров чемпионата Германии Вальехо принял участие в 21 матче, не отметившись голами и результативными передачами.