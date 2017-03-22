Иньеста: Роналдиньо изменил курс «Барселоны» и заразил всех радостью

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отметил, что значение бывшего хавбека команды Роналдиньо переоценить для неё невозможно. Экс-футболист сборной Бразилии пополнил ряды каталонского клуба в 2003 году, а до этого защищал цвета «ПСЖ».
«Роналдиньо был уникальным футболистом. Он изменил курс «Барселоны» и заразил всех радостью. Как игроков, так и болельщиков. Кроме того, к приходу Роналдиньо в «Барселону» добавились и некоторые другие важные вещи. Например, за нашу команды стал играть Самуэль Это'О. Всё это дало команде иной размах», — приводит слова Иньесты beIN Sports.