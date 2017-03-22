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Диего Коста: я многим обязан дель Боске

22 марта 2017, среда. 08:28. Футбол
Нападающий лондонского «Челси» и сборной Испании Диего Коста выразил благодарность бывшему главному тренеру национальной команды Висенте дель Боске. Футболист отметил, что дель Боске в своё время поддерживал его в трудные моменты.

«Я многим обязан дель Боске. Он многое дал мне и всегда был рядом со мной в трудные моменты. Теперь же у нас начался новый этап, который я начинаю, не испытывая давления. В данный момент дела у меня складываются немного лучше, но необходима стабильность. С каждым разом чувствую себя в сборной всё лучше. Что же касается критики, то одно дело, когда говорят, что я в плохом состоянии. Однако в моей самоотдаче сомневаться нет оснований», — цитирует Косту AS.
Источник: Cadena Ser Сообщить об ошибке
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Сборная Испании — Футбол Висенте дель Боске Диего Коста
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