Диего Коста: я многим обязан дель Боске

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Испании Диего Коста выразил благодарность бывшему главному тренеру национальной команды Висенте дель Боске. Футболист отметил, что дель Боске в своё время поддерживал его в трудные моменты.
«Я многим обязан дель Боске. Он многое дал мне и всегда был рядом со мной в трудные моменты. Теперь же у нас начался новый этап, который я начинаю, не испытывая давления. В данный момент дела у меня складываются немного лучше, но необходима стабильность. С каждым разом чувствую себя в сборной всё лучше. Что же касается критики, то одно дело, когда говорят, что я в плохом состоянии. Однако в моей самоотдаче сомневаться нет оснований», — цитирует Косту AS.