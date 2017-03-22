Милнер: если честно, мне не нравится играть защитника

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер признался, что ему не нравится выступать на позиции левого защитника, хотя он готов это делать в интересах команды. В некоторых встречах главный тренер «красных» Юрген Клопп из-за дефицита состава ставил Милнера на позицию флангового защитника.
«Если честно, мне не нравится там играть, но этого хочет тренер, и это в интересах команды. Если он думает, что я подхожу для этой позиции, то я буду там играть. Нужно делать так, как нужно твоему клубу, а не как хочется тебе.
Я сыграю там, где попросят. Мне кажется, есть позиции, где бы я пригодился больше… В прошлом году я играл в полузащите и организовал много голов», — сказал Милнер в интервью Sky Sports.