Стадион «Крестовский» проходит экологическую сертификацию

На стадионе «Крестовский», построенном в Санкт-Петербурге, в ближайшее время должна завершиться экологическая сертификация. Об этом на заседании экологического совета при правительстве Санкт-Петербурга сообщил директор НП «Центр зелёных стандартов» Рашид Исмаилов. По его словам, сертификацию осуществляет ассоциация «Национальный центр «Зелёное строительство».
«Сертификация проводится в два этапа. На первом из них был рассмотрен проект стадиона. Сейчас, на втором, оценивается уже построенный объект», — цитирует Исмаилова «Ктостроит.ру».
Исмаилов отметил, что наличие экологического сертификата является одним из требований ФИФА, добавив, что организацию устроил российский сертификат, разработанный в своё время для строительства олимпийских объектов в Сочи.