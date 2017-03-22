«Реал» серьёзно нацелен на покупку Мбаппе и готов заплатить большие деньги

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан продолжает проявлять интерес к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе, сообщает AS.
Согласно информации источника, «Королевский клуб» настроен очень серьёзно и готов заплатить за 18-летнего футболиста большие деньги. В «Реале» многие говорят, что Мбаппе напоминает им молодого Роналдо, когда тот выступал за ПСВ. Проводят аналогии и с бывшим нападающим сборной Франции Тьерри Анри.
В данный момент трансферная цена Мбаппе составляет € 110-120 млн. По итогам 30 туров чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 22 матчах, став автором 12 голов и 5 голевых передач.