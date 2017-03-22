«Фенербахче» хочет приобрести Озила на замену ван Перси

«Фенербахче» рассматривает вариант усиления состава полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом. Как сообщает Mirror, немецкий хавбек намерен покинуть лондонский клуб, не согласовав условия нового контракта, несмотря на то что «Арсенал», по данным СМИ, предложил Озилу £ 280 тыс. в неделю.
Действующий договор 28-летнего футболиста истекает летом 2018 года. Отмечается, что «Фенербахче» видит Озила в качестве замены бывшего игрока «Арсенала» Робина ван Перси, который может покинуть стамбульский клуб по окончании сезона.
В «Арсенале» Озил играет с 2013 года, куда перешёл из «Реала» за £ 39,9 млн.