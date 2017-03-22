Ярмоленко: Вида не стал раскрывать секреты сборной Хорватии

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Хорватией рассказал, что партнёр по киевскому «Динамо» Домагой Вида не стал раскрывать секреты национальной команды перед очной встречей.
«Не важно какая форма, главное — показывать футбол, от которого мы и наши болельщики будем получать удовольствие. Со всеми ребятами хорошие отношения, давно не виделись, есть что друг другу рассказать.
Разговаривали ли с Дарио Срной? Нет, с Дарио не общались, я только с Видой говорил. Спрашивал, что у них, он узнавал, что у нас. Впрочем, он секреты раскрывать не стал, а я старался его запутать», — сказал Ярмоленко в интервью FootballHub.
Матч Хорватия – Украина состоится 24 марта. Начало – в 22:45 мск.