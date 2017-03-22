«Бавария» намерена использовать Швайнштайгера для своих интересов в США

Руководство «Баварии» не огорчилось, узнав о том, что полузащитник Бастиан Швайнштайгер, защищавший ранее цвета мюнхенцев, покинул «Манчестер Юнайтед» и перешёл в клуб MLS «Чикаго Файр». В немецком гранде считают, что Швайнштайгер может быть очень полезен «Баварии» в популяризации и продвижении интересов клуба в США, передаёт tz.
«Убеждён, что «Бавария» попытается использовать Швайнштайгера для своих интересов в США. И мы можем использовать любого, кто настолько же популярен, как Бастиан», — сказал в связи с этим президент «Баварии» Ули Хёнесс.