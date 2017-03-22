Председатель совета директоров «Анжи» будет представлен руководству 25 марта

Новый председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили рассказал, когда будет представлен руководству клуба.
«25 марта я полечу в Махачкалу, и там меня должны представить руководству «Анжи». Пока не могу сказать, на каком уровне меня будут представлять. С нетерпением жду этой встречи и готовлюсь к ней», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В конце января 2017 года на основании решения основного акционера «Анжи» был изменён состав совета директоров махачкалинского клуба.