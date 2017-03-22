Кутепов: капитаном сборной России может стать Акинфеев

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов высказал мнение, кто мог бы стать капитаном национальной команды после того, как принял решение приостановить выступление за сборную защитник Василий Березуцкий, который ранее носил капитанскую повязку.
«Думаю, капитаном может стать Акинфеев. Обычно, когда возникают вопросы по капитану, выбирают вратаря. А Игорь тем более старожил. Думаю, скорее всего, капитаном будет он», — цитирует ТАСС Кутепова.
Акинфеев выступает за сборную России с 2004 года и с тех пор провёл в её составе 93 матча.