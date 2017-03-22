Саморано считает, что в Чили Месси ценили бы больше, чем в Аргентине

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Чили Иван Саморано считает, что в Аргентине нападающего «Барселоны» Лионеля Месси не ценят по достоинству. Футболист каталонского клуба неоднократно подвергался критике за свою игру в составе аргентинской сборной.
«Если бы Месси был чилийцем, ему по всей стране ставили бы памятники. В Чили талант ценится. На его же родине сравнивают Месси «Барселоны» с Месси национальной команды. В Испании он смотрит в одну сторону и видит Неймара. На другой стороне он видит Луиса Суареса. Смотрит назад и находит Иньесту с Бускетсом. Поэтому нужно проанализировать то, что происходит с ним. Мне кажется, нужно ценить лучшего в мире футболиста. И нужно ценить усилия, прилагаемые игроком. Он играет 70-80 матчей за сезон, а потом едет играть за сборную Аргентины», — цитирует Саморано чилийское радио.