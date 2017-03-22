Ибрагимович: встреча с командой Гвардиолы мотивирует меня, добавляет адреналина

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о том, как главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардила влияет на него. Швед хорошо знаком с испанцем по работе в «Барселоне».
«Я многому научился в «Барселоне», как на поле, так и вне его. Проблема была не во мне, а в Гвардиоле. Перед тем как перейти в «Барсу», он мне постоянно звонил, а потом вдруг ситуация изменилась.
Сегодня встреча с командой Гвардиолы мотивирует меня больше, чем любой другой матч, добавляет адреналина. Это нормально после того, что случилось.
Я использую эту ситуацию как что-то положительное, а не отрицательное. Сейчас всё это в прошлом, я же смотрю в будущее, а оно передо мной», — цитирует Ибрагимовича Mirror.