Безопасность во время КК-2017 в Сочи будут обеспечивать более 8 тыс. человек

Во время проведения Кубка конфедераций — 2017 безопасность в Сочи будут обеспечивать более восьми тысяч человек. Об этом заявил заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юрий Кузнецов.
«Безопасность в период проведения Кубка конфедераций будут обеспечивать более восьми тысяч человек. В том числе будут задействованы пять тысяч сотрудников ОВД, почти 1300 сотрудников Росгвардии, а также работники ЧОПов, волонтёры. Охрана общественного порядка будет вестись патрульно-постовыми нарядами полиции на привокзальных площадях и автостанциях», — передаёт слова Кузнецова пресс-служба администрации Краснодарского края.