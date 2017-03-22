Крицюк и Смолов отсутствуют на тренировке сборной, Глушаков — в общей группе

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк, а также его одноклубник нападающий Фёдор Смолов из-за травм отсутствуют на тренировке сборной России, которая в Краснодаре продолжает готовиться к товарищеским матчам. В то же время, как сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, полузащитник «Спартака» Денис Глушаков начал занятие в общей группе.
Сборной России готовится к контрольным матчам со сборными Кот-д'Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта), которые пройдут в Краснодаре и Сочи соответственно.