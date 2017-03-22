Ерохин: результат в товарищеских матчах важен для сборной России

Полузащитник сборной России Александр Ерохин в преддверии товарищеских матчей с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии ответил на вопрос о том, насколько сильно контрольные игры отличаются от тех, что ждут команду на Кубке конфедераций.
«Для нас эти матчи не должны отличаться. Мы всё проецируем через контрольные матчи, максимально стараемся проявить себя, и результат важен в этих матчах. Сейчас нужно делать всё для команды, чтобы расти вместе с ней.
Встречу с Бельгией жду особенно? Но я бы и ивуарийцев не называл средней командой, они одни из лидеров в Африке. А у бельгийцев все футболисты на слуху. Будет очень интересно. Сейчас мы в матчах «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» столкнулись с Маруаном Феллайни и Эриком Байи.
Место сборной в рейтинге? Об этом пишут, на это невозможно не обращать внимания. Мы об этом знаем и приезжаем в сборную с мыслями о том, чтобы исправить ситуацию», — цитирует Ерохина «Р-Спорт».
24 марта сборная России сыграет против Кот-д’Ивуара, а 28 марта в Сочи встретится с Бельгией.