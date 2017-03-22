«Реал», «Бавария» и «Ливерпуль» претендуют на 19-летнего защитника «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, ныне выступающий на правах аренды в «Алавесе», заинтересовал сразу ряд европейских команд. Как сообщает La Cadena SER, 19-летний футболист попал в сферу интересов «Реала», «Баварии» и «Ливерпуля».
При этом отмечается, что в стане английской команды Эрнандесу готовы предложить зарплату в три раза выше нынешней. Однако «Атлетико» рассчитывает, что французский игрок, связанный с мадридцами контрактом до 2021 года, летом вернётся в состав.
В текущем сезоне Эрнандес провёл в чемпионате Испании 23 матча и сделал три голевых передачи.