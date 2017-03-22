Фернандес: для «Барселоны» практически невозможно приобрести Т. Алькантару

В «Барселоне» исключают возможность возвращения полузащитника мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантары в стан сине-гранатовых. Об этом сообщил спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес.
«Тьяго – очень интересный футболист. Однако для «Барселоны» практически невозможно приобрести Алькантару», — приводит слова Фернандеса Cadena Ser.
Согласно информации источника, в планах самого Алькантары также нет расставания с немецким грандом. Напротив, он хотел бы продлить контракт с мюнхенцами, срок которого истекает летом 2019 года.
Ранее сообщалось, что Алькантара может рассмотреть вопрос возвращения в испанский гранд.