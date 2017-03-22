Основатель Fort Group: расходы на «Тосно» в РФПЛ составят не менее 1 млрд рублей

Вложения в «Тосно» в случае выхода в Премьер-Лигу могут значительно вырасти и достичь 1 млрд рублей. Об этом заявил Максим Левченко, основатель и один из владельцев компании Fort Group, спонсирующей клуб из Ленинградской области.
«Сколько может стоить Fort Group содержание команды в Премьер-Лиге? Мы прикидывали: на глазок ─ не менее миллиарда рублей. В разы больше, чем в ФНЛ! О доходах на первом этапе говорить смешно и наивно. Поначалу придётся вкладывать. Вот и ищем союзников-партнёров, готовых поддержать команду рублём. Мы открыты для диалога как со спонсорами, так и с желающими купить долю в клубе и принимать в его жизни активное участие», — написал Левченко в «Фейсбуке».
После 27 туров «Тосно» занимает в ФНЛ 2-е место, отставая на пять очков от лидирующего «Динамо».