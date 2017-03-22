Фергюсон: «МЮ» никогда не выигрывал Лигу Европы, это добавляет мотивации

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон считает, что у манкунианцев отличные шансы на победу в Лиге Европы. На стадии четвертьфинала англичанам предстоит сыграть против «Андерлехта».
«Манчестер Юнайтед» никогда не выигрывал Лигу Европы, это добавляет мотивации. Никогда не завоёвывал Кубок УЕФА (прежнее название турнира. – прим. «Чемпионата»). У нас отличная жеребьёвка. Не могу говорить со стопроцентной уверенностью, но у «МЮ» есть большой шанс на победу в Лиге Европы.
«Манчестер Юнайтед» благодаря победе получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов, так что это большой стимул. К тому же нет никакой «Севильи». Неважно, что речь идёт о Лиге Европы, ведь это возможность завоевать европейский трофей, который мы можем добавить в коллекцию к остальным европейским кубкам», — цитирует Фергюсона ESPN FC.