Левандовски: «Реал»? В «Баварии» у игроков те же самые предпосылки для успехов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отметил, что в его клубе есть все условия для того, чтобы добиваться больших успехов. Футболист сборной Польши сказал это в ответ на вопрос о том, почему он продлил контракт с немецким грандом до 2021 года, а не перешёл в мадридский «Реал», который был заинтересован в его услугах.
«Реал? В «Баварии» у игроков те же самые предпосылки для достижения успехов. И «Бавария» — клуб, вместе с которым я хочу добиваться этих побед. Как свидетельствует нынешний сезон, наша команда имеет возможность выиграть все возможные титулы», — приводит слова Левандовского Sport Bild.