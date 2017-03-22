Аллегри решил остаться в «Ювентусе» и продлит контракт до 2020 года

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри останется во главе команды. Tuttosport сообщает, что 49-летний специалист планирует и дальше работать над проектом в Турине и переговоры с руководством протекают должным образом.
Ожидается, что Массимилиано Аллегри, которого последнее время сватали на тренерский мостик «Арсенала» и «Барселоны», подпишет контракт до 2020 года. Действующий договор теряет юридическую силу летом 2018 года.
Ранее сообщалось, что Аллегри требует от руководства «Ювентуса» четырёхлетний контракт и зарплату в размере € 5 млн за сезон.