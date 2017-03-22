Льорис: не выставляю свою жизнь напоказ, чем меньше обо мне говорят, тем лучше

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис рассказал о своём отношении к социальным сетям, а также о том, что некоторые футболисты любят выставлять свою жизнь на показ.
«В современном обществе через социальные сети легко задеть человека, это не то место, где я чувствую себя комфортно. Вот почему меня там нет. Так уж я воспитан.
Когда я в детстве смотрел футбольные матчи, то не хотел знать, куда пошёл футболист после игры, на ком он женат и так далее. Не люблю смешивать футбол и личную жизнь. Я был воспитан в скромности. Не люблю выставлять себя на показ. Чем меньше обо мне говорят, тем лучше и спокойнее я себя чувствую», — цитирует Льориса ВВС.