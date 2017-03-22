«Тюмень» разгромила «Спартак-Нальчик» благодаря хет-трику Мамтова

«Тюмень» обыграла «Спартак-Нальчик» в перенесённом матче 23-го тура ФНЛ и продлила беспроигрышную серию до пяти встреч. Последний раз подопечные Александра Ивченко проигрывали 13 ноября, в матче с «Волгарём» (0:2). Героем встречи стал Хасан Мамтов, который оформил хет-трик.
Уже в первом тайме «Тюмень» забила дважды. На 20-й минуте Мамтов реализовал пенальти, а спустя четыре минуты отличился уже с игры. Под занавес встречи арбитр встречи Дмитрий Недвижай назначил второй одиннадцатиметровый удар, который реализовал Хасан Мамтов – 3:0.
После 27 туров «Тюмень» занимает в ФНЛ 8-е место, а «Спартак-Нальчик» расположился на 14-й строчке.