КДК оштрафовал «Локомотив» на 100 тыс. рублей за сожжение атрибутики «Спартака»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по матчу 20-го тура «Локомотив» — «Спартак» на очередном заседании комитета.
«По игре «Локомотив» – «Спартак»: болельщики «железнодорожников» скандировали ненормативную лексику. За это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Также болельщики «Локо» использовали пиротехнику за что клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Кроме этого болельщики «Локо» сжигали атрибутику с символикой «Спартака» за что клуб оштрафован на 100 тыс. рублей»,- передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.