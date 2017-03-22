«Терек» оштрафован за использование системы оповещения для поддержки команды

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по итогам 20-го тура РФПЛ на очередном заседании комитета.
«И в игре «Терек» – ЦСКА система оповещения стадиона использовалась для поддержки принимающей команды. За это «Терек» оштрафован на 100 тыс. рублей.
По матчу «Зенит» – «Арсенал»: болельщики хозяев использовали пиротехнику «Зенит» оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.