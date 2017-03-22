КДК оштрафовал тренеров «Спартака-2» Гунько, Джубанова и Дасаева

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по итогам матча 27-го ФНЛ «Спартак-2» — «Динамо» на очередном заседании комитета.
«По матчу „Спартак-2“ — »Динамо", за скандирование болельщиками «Динамо» нецензурных выражений клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. За использование пиротехники болельщиками «Динамо» клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.
«Спартак-2» за использование болельщиками пиротехники оштрафован на 16 тысяч. рублей. Также за выход за пределы технической зоны тренеры Дмитрий Гунько, Джубанов и Ринат Дасаев оштрафованы на 5 тыс каждый ", -передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.