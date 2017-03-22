Счета стадиона «Олимпийский» в Киеве арестованы за долги

Имущество и счета стадиона «Олимпийский» в Киеве, где проходил финал чемпионата Европы 2012 года, арестованы за долги. Это стало известно после государственного финансового аудита специалистами государственной аудиторской службы Украины, которые обнаружили ряд причин его убыточности.
«Несмотря на проведение на достойном уровне матчей Евро-2012, предприятие в течение пяти лет имеет долги, непосредственно перед подрядчиками за выполненные строительные работы на сумму более чем 145 млн гривен (примерно $ 5,8 млн). По искам подрядчиков суд принял решение о взыскании со спорткомплекса суммы в размере 93 млн гривен ($ 3,7 млн) и 61,7 млн гривен ($ 2,5 млн) штрафных санкций», — говорится на официальном сайте Государственной аудиторской службы Украины.
По результатам аудита специалисты разработали ряд рекомендаций, направленных на улучшение эффективности деятельности и финансовых результатов ООО «НСК «Олимпийский», внедрение которых предусмотрено на уровне спорткомплекса и Министерства молодёжи и спорта Украины.