Генсек ФИФА: хотим видеть больше женщин на руководящих постах в ФИФА

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что хочет видеть на руководящих постах в организации больше женщин. К 2019 году количество женщин и мужчин в ФИФА может стать равным.
«Мы хотели бы видеть больше женщин на руководящих постах в ФИФА. Если вы посмотрите на низшие уровни ФИФА, то увидите, что там работает 60% женщин и 40% мужчин.
Когда же вы поднимаетесь выше в иерархии руководства ФИФА, то там лишь 42% женщин. Моя цель к концу первого срока действия мандата — довести представительство женщин в ФИФА до 50% на всех уровнях, в том числе и на уровне конфедераций», — цитирует Самуру CNN.