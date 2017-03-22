Деулофеу: если бы не «Милан», я бы не получил приглашения в сборную Испании

Нападающий «Милана» и сборной Испании Херард Деулофеу прокомментировал вызов в национальную команду, а также новость об интересе со стороны «Барселоны». 24 марта испанцы сыграют против Израиля в отборочном турнире ЧМ-2018.
«Если бы я не перешёл в «Милан», то определённо не получил бы приглашения в сборную Испании. Сегодня я счастлив в «Милане» и ни о чём другом не думаю, это великий клуб. Монтелла и сотрудники «Милана» вселили в меня уверенность.
«Барселона» задумалась о моём возвращении? Я ждал этот вопрос. Приятно такое услышать, но игрок должен думать о настоящем, посмотрим, что произойдёт в будущем.
В «Милане» я играю на правах аренды, а принадлежу «Эвертону». При этом у «Барсы» есть опция обратного выкупа, но я не думаю об этом», — цитирует Деулофеу Football Italia.