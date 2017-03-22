Кузьмин: в «Рубине» ничего такого не произошло, было обычное собрание

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал информацию о том, что в связи с первым поражением в 2017 году в Екатеринбурге от «Урала» (0:1) сегодня он и другие ветераны команды вратарь Сергей Рыжиков и полузащитник Гёкдениз Карадениз подняли вопрос о переводе хавбеков Максима Лестьенна и Алекса Сонга в дубль.
«В «Рубине» ничего такого не произошло, было обычное собрание. Такие собрания бывают во всех командах, когда игроки недовольны результатом. Настаивали ли мы на переводе Лестьенна и Сонга в дубль? Это я не комментирую», – сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.