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Самедов: Кубок конфедераций — супертурнир, жду его с нетерпением

22 марта 2017, среда. 18:19. Футбол
Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассказал о своём отношении к Кубку конфедерации, ближайший розыгрыш которого пройдёт в России. Ранее защитник сборной Германии Матс Хуммельс скептически высказался относительно этого турнира и своего участия в нём предстоящим летом.

«Насколько я слышал, это не от всех немцев идёт, там два-три человека свою точку зрения озвучили. Но в целом их можно понять. Германия — топ-сборная, чемпион мира. А мы большими турнирами не избалованы. Лично я считаю, что это супертурнир и не понимаю, как можно относиться к нему иначе. Жду его с нетерпением. Уверен, у других сборных такое же отношение.

Интересные ли соперники? Да, супер! Пусть хоть Новая Зеландия, хоть кто. Меня прямо пробирает, когда говорю об этом», — поведал Самедов в интервью «Российской газете».

Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля. В группу A вошли Португалия, Мексика, Новая Зеландия и Россия. В группе B выступят Чили, Германия, Австралия и Камерун.
Источник: Российская газета Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Спартак Александр Самедов Кубок конфедераций
Новости. Футбол
22 марта 2017, среда
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